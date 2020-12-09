В Пентагоне заявили, что Китай сравняется с США по военной мощи

НЬЮ-ЙОРК, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Китая быстро наращивают военную мощь, при сохранении текущего положения вещей Пекин в перспективе сравняется по данному показателю с Вашингтоном. Об этом заявил во вторник председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли на интернет-семинаре, организованном газетой The Wall Street Journal.

Как он полагает, около 30 лет назад США и Китай по указанному показателю "было невозможно сравнить". "Но они, как вы хорошо знаете, создали мощную экономику. Они вложили много денег в укрепление вооруженных сил", - добавил Милли. По его словам, китайская сторона наращивает военный потенциал во всех сферах, в том числе в космосе и в киберпространстве.

"Они разрабатывают авианосцы, у них есть истребители четвертого и пятого поколений", - отметил председатель КНШ. "Они разработали очень сложные системы ПВО", - добавил он. "Если коротко, они уже к настоящему моменту создали очень мощные вооруженные силы", - полагает Милли. "Если сохранится текущее положение вещей, они будут на равных с США в какой-то момент в будущем, - подчеркнул он. - Я не буду уточнять, когда именно".

Газета The Wall Street Journal в связи с этим отмечает, что Китай рассчитывает сравняться с США по военному потенциалу к 2035 году, а к "середине столетия" намеревается иметь возможность победить Вашингтон в случае возможного военного конфликта.

"Мы не хотим, чтобы соперничество между великими державами превратилось в войну между ними. Это будет катастрофой", - добавил Милли. Как отмечает газета, председатель КНШ также сказал, что США должны быть готовы в наступательным и оборонительным действиям в космосе и киберпространстве, в особенности против Китая и России.

Отношения между Китаем и США ухудшились в последние годы, в том числе из-за споров относительно торговых пошлин. К новому обострению отношений привели высказанные действующим президентом США Дональдом Трампом обвинения в адрес Пекина в запоздалой и недостаточной реакции на изначальную вспышку коронавируса в Ухане.