Министр обороны Японии поддержал создание кораблей с системами ПРО вместо Aegis Ashore

ТОКИО, 9 декабря. /ТАСС/. Министр обороны Японии Нобуо Киси заявил, что представит на одобрение правительства план строительства двух новейших кораблей, оснащенных американской системой ПРО Aegis, которые станут альтернативой наземным комплексам Aegis Ashore. Об этом сообщил в среду телеканал NHK.

Соответствующее заявление он сделал на совместном заседании комитетов правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) по безопасности и обороне. Кроме того, министр высказался о необходимости модернизировать имеющиеся на вооружении у национальных Сил самообороны противокорабельных ракет.

Отмечается, что правительство Японии может одобрить план строительства двух новых кораблей с системами Aegis на следующей неделе.

Япония ранее намеревалась закупить у США два наземных комплекса Aegis Ashore, которые должны были прикрыть всю страну от удара баллистических ракет. Однако нынешним летом Токио отказался от этого плана. Было заявлено, что при пусках ракет с наземных установок невозможно гарантировать падение их разгонных блоков строго в пределах военной базы или в море, что ставит под угрозу безопасность населения.

Строительство новых кораблей рассматривается как альтернатива Aegis Ashore. Помимо баллистических ракет, они должны будут сбивать крылатые и гиперзвуковые ракеты. В связи с этим на них могут установить радар SPY-7 производства американской корпорации Lockheed Martin. Японские власти также рассчитывают, что новые корабли смогут вести бой с подводными лодками.