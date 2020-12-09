Помпео заявил, что поворот курса США в отношении Китая стал необратимым

НЬЮ-ЙОРК, 9 декабря. /ТАСС/. Изменение политического курса США по отношению к Китаю, осуществленное при президенте Дональде Трампе, носит необратимый характер и опирается на поддержку Республиканской и Демократической партий. Убежденность в этом высказал госсекретарь Майкл Помпео в интервью газете The Wall Street Journal, текст которого во вторник распространило американское внешнеполитическое ведомство.

"США в течение 50 лет в своей политике исходили из того, что укрепление взаимодействия, расширение торговли и связей подвигнет Коммунистическую партию Китая на то, чтобы вести себя как нормальная страна. Ясно, что они решили поступить иначе", - сказал Помпео. Он убежден, что версия об искусственном происхождении нового коронавируса, инициатива "Один пояс - один путь" и действия КНР в Южно-Китайском море демонстрируют, что Пекин перестал скрывать свои истинные намерения.

Госсекретарь утвердительно ответил на вопрос, является ли необратимым отказ двух ведущих политических партий США от старой модели развития отношений с КНР. "Я считаю, что да <...> Сейчас весь мир видит, что Коммунистическая партия Китая спустила с цепи вирус, который уничтожил экономики стран мира и убил полтора миллиона человек", - утверждал Помпео, добавив, что подобная ситуация "требует комплексного ответного подхода". Он сказал, что два с половиной года выстраивал особые отношения с Японией, Австралией и Южной Кореей, а также с АСЕАН с целью убедить их в неизменности поддержки со стороны Вашингтона при возникновении рисков, исходящих от КНР.

Глубокие корни

"Эта работа и эти альянсы теперь пустили глубокие корни. Я убежден, что весь мир видит это <...> Я полагаюсь на тот факт, что все наши усилия будут продолжены и дальше, так как эта работа только началась", - продолжал Помпео. Он выразил несогласие с мнением о том, что Китаю удалось восстановить свою экономику от последствий пандемии коронавируса быстрее и успешнее, чем Соединенным Штатам и другим странам Запада. Госсекретарь утверждал, что подобный вывод мог стать результатом "массированной дезинформационной игры со стороны Китая".

Отношения между Китаем и США ухудшились в последние годы, помимо прочего, из-за споров относительно торговых пошлин. К новому обострению привели высказанные президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом обвинения в адрес Пекина в запоздалой и недостаточной реакции на изначальную вспышку коронавируса в Ухане.