Помпео уверен в возможности нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией

НЬЮ-ЙОРК, 9 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео убежден, что в перспективе Саудовская Аравия может достичь договоренностей о нормализации отношений с Израилем. Об этом он заявил во вторник в интервью газете The Wall Street Journal, текст которого во вторник распространило американское внешнеполитическое ведомство.

Помпео был задан вопрос о том, считает ли он достижимыми такие договоренности между сторонами. "Я твердо уверен, что это так", - ответил он. "У них есть общее понимание того, что укрепляет мир и стабильность на Ближнем Востоке, - добавил госсекретарь США. - Именно это подтолкнуло жителей ОАЭ, бахрейнцев и суданцев к нормализации отношений с Израилем".

Руководитель американского внешнеполитического ведомства полагает, что многие государства региона в будущем присоединятся к так называемым Авраамовым соглашениям о нормализации отношений арабских стран с еврейским государством. "Будет много препятствий, много помех, очевидно, что невозможно предсказать, в какие именно сроки [это произойдет]", - констатировал он.

15 сентября в Вашингтоне были подписаны документы о нормализации отношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал тогда примирение еврейского государства с этими двумя арабскими странами "поворотным моментом в истории", который "в результате поможет раз и навсегда положить конец арабо-израильскому конфликту".