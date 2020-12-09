Япония не комментирует закон о лишении свободы за отчуждение части территории РФ

ТОКИО, 9 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии не комментирует подписание президентом России Владимиром Путиным пакета законов, который в частности устанавливает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет за отчуждение части территории РФ. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь японского кабмина Кацунобу Като.

"Мы в курсе, что Путин подписал соответствующий закон, однако я воздержусь от комментариев по поводу зарубежного законодательства. Перед этим в июле в российскую Конституцию была внесена поправка о запрете на отчуждение территорий. Правительство Японии намерено продолжать вести упорные переговоры на основе нашей базовой позиции, заключающейся в стремлении подписать мирный договор после решения территориальной проблемы", - сказал он в ответ на просьбу журналистов прокомментировать подписание закона российским лидером.

Говоря о возможном проведении встречи между Путиным и японским премьер-министром Ёсихидэ Сугой, Като отметил, что на данный момент на этот счет ничего не решено. Он подчеркнул важность очных переговоров для укрепления двустороннего доверия и указал на то, что при организации встреч на высшем уровне в будущем необходимо будет учитывать ситуацию с коронавирусом в той или иной стране.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курил. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.