Bloomberg: администрация Байдена пересмотрит санкционную деятельность Минфина США

ТАСС, 9 декабря. Команда избранного президента США Джозефа Байдена планирует осуществить обстоятельный анализ деятельности министерства финансов в сфере введения санкций против других стран. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg.

По информации его источников, предполагается, что координацией работы в этом направлении займется Адевале Адейемо, выдвинутый Байденом на должность заместителя министра финансов (возглавить ведомство должна экс-председатель Федеральной резервной службы США Джанет Йеллен). Он будет сотрудничать с учреждениями в области национальной безопасности. В частности, будет проведена проверка деятельности отдела ведомства, который специализируется на проблемах терроризма и финансовой разведки. Собеседники Bloomberg пояснили, что в годы президентства нынешнего главы государства Дональда Трампа многие сотрудники этого подразделения уволились. Новой власти предстоит решить проблемы с персоналом и финансированием.

Кроме того, будут пересмотрены и сами санкционные программы. Многие из ограничений, которые администрация Трампа вводила в отношении предприятий и людей, связанных с Ираном, КНДР, Китаем, Венесуэлой и Россией, были односторонними. Как отмечают источники агентства, сторонники Байдена находят такой подход неоднозначным и считают коллективные санкции наиболее эффективными.

Включение в санкционный список Минфина означает заморозку активов в Соединенных Штатах и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами.

В Соединенных Штатах 3 ноября прошли всеобщие выборы. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом. Профильное Управление по общим вопросам администрации США фактически признало Байдена избранным президентом и уведомило в письменной форме о готовности предоставить его команде бюджетные средства, необходимые для начала приема и передачи дел в рамках предстоящего вступления в должность следующего американского лидера. Не признавший поражения Трамп по сути распорядился начать процесс передачи власти Байдену, хотя и дал понять, что намерен продолжать судебные тяжбы, пытаясь доказать свою победу на выборах.