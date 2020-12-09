Совет МИД СНГ обсудит документы, которые планируют утвердить главы государств Содружества

ТАШКЕНТ, 9 декабря. /ТАСС/. Совет министров иностранных дел Содружества Независимых Государств 10 декабря обсудит приоритеты взаимодействия, а также документы, которые планируется утвердить на очередном заседании Совета глав государств - участников Содружества. Мероприятие, которое пройдет под председательством Узбекистана, состоится в онлайн-формате сообщила в среду пресс-служба МИД республики.

"В ходе мероприятия состоится обмен мнениями о достигнутых результатах и новых приоритетах взаимодействия в рамках Содружества, международной и региональной проблематике, а также обсуждение проектов документов, планируемых к подписанию на предстоящем заседании Совета глав государств СНГ", - говорится в сообщении.

Как указали в МИД, в мероприятии примут участие главы внешнеполитических ведомств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана и Туркменистана, а также председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.