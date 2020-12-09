СМИ: израильская полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов на Голанах

ТАСС, 9 декабря. Израильские полицейские применили слезоточивый газ и резиновые пули для разгона демонстрации жителей на Голанских высотах. Как передал в среду телеканал Al Mayadeen, среди участников акции протеста есть несколько пострадавших.

По его информации, вожди местной общины горцев-друзов ранее призвали население поселков Мадждаль-Шамс, Сахита, Бакаата и Масаада провести митинг протеста против намерений израильских оккупационных властей установить на их территории ветряные электростанции.

"Установка ветрогенераторов приведет к конфискации принадлежащих друзам земельных угодий и лишит их средств к существованию", - утверждалось в воззвании шейхов.

Израильские военные перекрыли все дороги, идущие в этот пограничный район Голанских высот. Участники акции отступили вглубь поселков.

До арабо-израильской войны 1967 года на Голанских высотах проживало 116 тыс. человек, большинство из них после захвата территории израильскими войсками переместилось в Сирию. Сейчас население арабских деревень составляет 18 тыс. человек. Израиль аннексировал этот район в 1981 году и создал там еврейские поселения.

Резолюция 497 СБ ООН признает незаконной оккупацию Израилем принадлежащих Сирии Голанских высот.