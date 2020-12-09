В Белоруссии умер экс-премьер Вячеслав Кебич, подписавший Беловежские соглашения

МИНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Белоруссии Вячеслав Кебич умер в возрасте 84 лет в Минске. Об этом в среду сообщили ТАСС в Совете министров республики.

"Да, Вячеслав Францевич Кебич умер", - уточнили в белорусском правительстве.

Вячеслав Кебич с 1990 года по 1994 год работал в должности председателя Совета министров Белоруссии. 8 декабря 1991 года вместе с председателем белорусского Верховного Совета Станиславом Шушкевичем Кебич в правительственной резиденции "Вискули" в Беловежской пуще подписал от Белоруссии соглашение о создании Содружества Независимых Государств, означавшее ликвидацию СССР.

В 1994 году Кебич на первых в Белоруссии президентских выборах проиграл Александру Лукашенко. С 1996 года по 2004 год Кебич являлся депутатом Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания Белоруссии. С 1994 года Кебич возглавлял созданный им Белорусский торгово-финансовый союз.

Экс-премьер Белоруссии награжден различными государственными наградами.