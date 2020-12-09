Смертность из-за коронавируса продолжает расти. Она достигла максимумов в США и ФРГ

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Уровень смертности из-за новой коронавирусной инфекции продолжает повышаться на фоне роста заболеваемости. Согласно опубликованным во вторник данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов в мире выросло за сутки более чем на 7,7 тыс., превысив 1,54 млн.
Самые высокие показатели за все время пандемии фиксируются в США, где ежедневно умирают уже около 3 тыс. человек, и в Германии - там фиксируют почти по 600 умерших в сутки.
При этом уровень летальности составляет 2,3%.
Ситуация в США
- В США новый максимум по числу умерших за сутки - более 2,9 тыс. летальных исходов, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации федеральных и местных властей.
- За минувшую неделю в США умерли более 15,6 тыс. пациентов с COVID-19 - примерно столько же, сколько за все время пандемии в Чили или Турции. Общее количество умерших в Соединенных Штатах превысило 286,2 тыс. человек, по этому показателю страна занимает первое место в мире, значительно опережая все другие государства.
- Рост смертности происходит в США на фоне резкого всплеска заболеваемости. Общее количество инфицированных за время пандемии превысило там 15,17 млн человек - это около 22% от общемирового количества (68,3 млн). Только за последнюю неделю в стране выявили свыше 1,25 млн случаев заражения - больше, чем за все время пандемии в Германии (1,21 млн), которая занимает по этому показателю 11-ю позицию.
Ситуация в Германии
- В ФРГ сейчас самые высокие среди европейских стран темпы распространения инфекции - за минувшие сутки там выявлено более 20,8 тыс. новых случаев заражения.
- В стране также зарегистрировано максимальное число умерших из-за коронавируса - 590 смертей за сутки. Общее количество летальных исходов достигло 20 тыс., по этому показателю Германия занимает седьмое место в Европе и 16-е - в мире.
Смертность в остальном мире
- Высокая смертность из-за коронавируса сохраняется в ряде других стран Европы и Америки. Так, в Италии и Британии за предыдущие сутки умерли более 600 пациентов с ковидом, в Бразилии и Мексике - свыше 800.
- Среди азиатских стран смертность выше всего в Индии (более 400 летальных исходов в сутки) и Иране (более 300), при этом в обеих странах она снизилась по сравнению с прошлой неделей.
- В расчете на 1 млн населения самые высокие показатели по смертности в Бельгии - более 1,5 тыс. умерших. Далее следуют Перу (1,09 тыс.), Италия (1,01 тыс.), Испания (998), Великобритания (912). В США он составляет 884, во Франции - 862, в Германии - 240, в Индии - 102.