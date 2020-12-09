Смертность из-за коронавируса продолжает расти. Она достигла максимумов в США и ФРГ

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Уровень смертности из-за новой коронавирусной инфекции продолжает повышаться на фоне роста заболеваемости. Согласно опубликованным во вторник данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов в мире выросло за сутки более чем на 7,7 тыс., превысив 1,54 млн.

Самые высокие показатели за все время пандемии фиксируются в США, где ежедневно умирают уже около 3 тыс. человек, и в Германии - там фиксируют почти по 600 умерших в сутки.

При этом уровень летальности составляет 2,3%.

Ситуация в США

В США новый максимум по числу умерших за сутки - более 2,9 тыс. летальных исходов, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации федеральных и местных властей.

За минувшую неделю в США умерли более 15,6 тыс. пациентов с COVID-19 - примерно столько же, сколько за все время пандемии в Чили или Турции. Общее количество умерших в Соединенных Штатах превысило 286,2 тыс. человек, по этому показателю страна занимает первое место в мире, значительно опережая все другие государства.

Рост смертности происходит в США на фоне резкого всплеска заболеваемости. Общее количество инфицированных за время пандемии превысило там 15,17 млн человек - это около 22% от общемирового количества (68,3 млн). Только за последнюю неделю в стране выявили свыше 1,25 млн случаев заражения - больше, чем за все время пандемии в Германии (1,21 млн), которая занимает по этому показателю 11-ю позицию.

Ситуация в Германии

В ФРГ сейчас самые высокие среди европейских стран темпы распространения инфекции - за минувшие сутки там выявлено более 20,8 тыс. новых случаев заражения.

В стране также зарегистрировано максимальное число умерших из-за коронавируса - 590 смертей за сутки. Общее количество летальных исходов достигло 20 тыс., по этому показателю Германия занимает седьмое место в Европе и 16-е - в мире.

Смертность в остальном мире