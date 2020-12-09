Санду не видит рисков начала военного конфликта в Приднестровье

КИШИНЕВ, 9 декабря. /ТАСС/. Избранный президент Молдавии Майя Санду считает, что рисков возобновления вооруженного конфликта в Приднестровье не существует. Стороны продолжат поиск мирного решения конфликта в ходе переговоров.

"Таких рисков не существует. Мы продолжим поиск мирного решения конфликта в переговорном формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия Украина и наблюдатели от США и ЕС)", - цитирует ее в среду молдавское отделение радиостанции "Свободная Европа".

Санду подчеркнула необходимость активизации переговоров в этом формате для поиска политической формулы решения конфликта. "В этом формате найдено решение целого ряда важных вопросов, но среди них нет политического. Это одна из вещей, над которой мы будем работать", - отметила она.

На прошлой неделе лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский констатировал стагнацию в переговорах с Молдавией на всех уровнях, включая межправительственный диалог. Встреча переговорщиков в формате "пять плюс два" последний раз проходила в октябре прошлого года в Братиславе, однако ее участникам не удалось согласовать и подписать итоговый документ.

На пресс-конференции 30 ноября Санду выступила за вывод из Приднестровья Оперативной группы российских войск, боеприпасов и преобразование миротворческой операции в Приднестровье в миссию гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. Ее заявление уже подверг критике глава МИД непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев. Он напомнил, что миротворцы РФ помогли сторонам в 1992 году прекратить огонь и сесть за стол переговоров.