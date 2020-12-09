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Федеральные власти США расследуют убийство полицией темнокожего в штате Огайо

Мужчину застрелили 6 декабря на пороге дома

ТАСС, 9 декабря. Федеральные власти в США начали расследование убийства темнокожего мужчины, который был застрелен 6 декабря на пороге своего дома заместителем шерифа округа Франклин (штат Огайо). Соответствующее заявление распространила вечером во вторник полиция города Колумбус, где произошел инцидент.

"По запросу шефа [полиции Франклина Томаса] Куинлана прокурор США по Южному округу Огайо и Федеральное бюро расследований начали параллельное расследование на федеральном уровне о соблюдении гражданских прав", - говорится в заявлении.

Ранее полиция сообщила, что заместитель шерифа Джейсон Мид увидел в руках у 23-летнего Кейси Гудсона пистолет. По сведениям телеканала ABC, Мид также утверждает, что Гудсон направил пистолет на него, после чего отказался бросить оружие и был застрелен. Полиция подтвердила обнаружение пистолета на месте убийства. В свою очередь семья Гудсона заявила, что молодой человек имел право на ношение оружия, но в руках у него в момент инцидента был сэндвич.

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