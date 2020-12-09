В ООН выразили надежду на улучшение ситуации в области прав человека в США при Байдене

ЖЕНЕВА, 9 декабря. /ТАСС/. Избрание на пост президента США Джозефа Байдена может привести к улучшению ситуации в области прав и свобод в Соединенных Штатах. Такое мнение выразила в среду на пресс-конференции в Женеве верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Она напомнила, что "избранный президент Байден выступил с серией обещаний" в сфере прав человека. Это, в частности, увеличение числа беженцев, принимаемых для расселения на территории США, прекращение разделения семей мигрантов, прибывающих в страну. Кроме того, Байден заявлял, что "отдаст большой приоритет правам человека и многосторонности, а также вернется в Парижское соглашение". "Надеюсь, что при этой новой администрации дела с правами человека будут обстоять гораздо лучше", - отметила верховный комиссар ООН.

В Соединенных Штатах 3 ноября прошли всеобщие выборы. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над действующим президентом Дональдом Трампом. Профильное Управление по общим вопросам администрации США фактически признало Байдена избранным президентом и уведомило в письменной форме о готовности предоставить его команде бюджетные средства, необходимые для начала приема и передачи дел в рамках предстоящего вступления в должность следующего американского лидера. Не признавший поражения Трамп по сути распорядился начать процесс передачи власти Байдену, хотя и дал понять, что намерен продолжать судебные тяжбы, пытаясь доказать свою победу на выборах.