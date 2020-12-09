Правящая партия Грузии заявила, что создаст комиссию по расследованию нарушений на выборах

ТБИЛИСИ, 9 декабря. /ТАСС/. Правящая партия Грузии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" на первом же заседании новоизбранного парламента инициирует создание комиссии, которая будет расследовать нарушения на прошедших парламентских выборах, и в случае выявления нарушений назначит досрочные выборы. Об этом в среду заявил исполнительный секретарь партии Ираклий Кобахидзе на брифинге.

"Парламентское большинство на первом же заседании парламента выступит с инициативой о создании временной следственной комиссии по изучению выборов 2020 года. Мы подключим всех заинтересованных субъектов к работе комиссии, в том числе независимых экспертов, неправительственные организации и международных наблюдателей", - сказал Кобахидзе, отметив, что если даже 1% лишних голосов окажется приписан правящей партии, будут объявлены досрочные выборы.

По его словам, комиссия пересчитает бюллетени с избирательных участков, изучит записи камер видеонаблюдения. Кобахидзе также заявил, что готов покинуть все занимаемые позиции в партии и уйти из политики, если комиссия выявит подтасовку результатов выборов.

Он также указал, что "Грузинская мечта" на первом же заседании парламента 11 декабря инициирует законопроект, который запретит выделять партиям государственное финансирование, если те откажутся от входа в парламент и объявят бойкот.

Парламентские выборы в Грузии прошли в два тура - 31 октября и 21 ноября. 3 декабря Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов, согласно которым правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" одержала победу, набрав 48,22% голосов избирателей и получив 90 мандатов из 150. Помимо "Грузинской мечты", в парламент также прошел оппозиционный блок "Объединенная оппозиция "Сила в единстве", куда входит основанная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили партия "Единое национальное движение". Блок набрал 27,18% голосов.

В высшем законодательном органе также будут представлены партии "Европейская Грузия - движение за свободу" (3,79%), "Альянс патриотов Грузии" (3,14%), Лейбористская партия Грузии (1%), "Граждане - Алеко Элисашвили" (1,33%), "Гирчи" (2,89%), "Лело для Грузии" (3,15%) и блок "Георгий Вашадзе - стратегия Агмашенебели" (3,15%). В общей сложности оппозиции досталось 60 мандатов. В этом году избирательный порог в парламент составлял 1% для партий, а для блоков столько, сколько партий вошли бы в его состав. Оппозиция не признает результаты голосования, считает выборы сфальсифицированными и отказывается от своих мандатов.