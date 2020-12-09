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Власти Грузии не допустят партию Саакашвили на выборы из-за его вмешательства с Украины

ТБИЛИСИ, 9 декабря. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили является гражданином Украины, однако он вмешивался в парламентские выборы в республике в качестве лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение", в связи с этим правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" разработала законопроект, который лишит подобные партии права участвовать в выборах. Об этом в среду заявил на брифинге исполнительный секретарь Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.

"Михаил Саакашвили не удовлетворяет двум конституционным цензам одновременно. Он не является гражданином Грузии и приговорен к лишению свободы, что подлежит исполнению. <...> В парламенте нового созыва мы инициируем законопроект, на основе которого будет аннулирована регистрация в выборах партиям, лидеры которых не удовлетворяют этим двум цензам конституции", - сказал Кобахидзе.

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Саакашвили, Михаил Николаевич
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