Ги Пармелен избран президентом Швейцарии на 2021 год

ЖЕНЕВА, 9 декабря. /ТАСС/. Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен, представляющий в правительстве правоконсервативную Швейцарскую народную партию, избран президентом страны на 2021 год. Выборы состоялись в среду на совместном заседании двух палат Федерального собрания (парламента).

Пармелен родился 9 ноября 1959 года в городке Бюрсен (кантон Во). В 1985 году получил диплом специалиста в сфере виноградарства. В политике с 1993 года - возглавлял муниципальный совет, кантональный парламент, в 2003 году избран в Национальный совет (нижняя палата парламента) Швейцарии. В правительстве - с 2016 года. До 2018 года был министром обороны, защиты населения и спорта, а затем возглавил министерство экономики.

Должность президента в Швейцарии поочередно занимают члены Федерального совета (правительства), состоящего из семи министров. Исход состоявшихся в среду выборов был предопределен консенсусом крупнейших партий, входящих в правительство, и смена президента не скажется на политике страны, поскольку проблемы решаются в правительстве коллегиально. Президент в Швейцарии не является главой государства: это прерогатива Федерального совета. Президент председательствует на заседаниях правительства, при равенстве голосов его мнение становится решающим, он также принимает посещающих с визитами Швейцарию глав иностранных государств.