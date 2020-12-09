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Кризис в Белоруссии

Тихановская призвала страны расследовать факты насилия над протестующими в Белоруссии

Генпрокуратура Литвы ранее начала следствие по статье, предусматривающей ответственность за преступления против человечности и военные преступления

ВИЛЬНЮС, 9 декабря. /ТАСС/. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, находящаяся с августа в Вильнюсе, считает, что по примеру Литвы другие страны тоже могли бы начать расследования по фактам насилия над протестующими в Белоруссии. Эту позицию Тихановская озвучила в среду агентству BNS.

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Она приветствовала решение Генеральной прокуратуры Литвы открыть в рамках универсальной юрисдикции предварительное следствие по подозрению в применении насилия к участникам протестов в Белоруссии. "Призываем другие страны поддержать эту инициативу и приступить к расследованию преступлений режима (правительства Белоруссии - прим. ТАСС) против человечности", - сказала Тихановская.

Как сообщила в среду Генпрокуратура Литвы, генеральным прокурором Эвалдасом Пашилисом начато следствие по статье Уголовного кодекса Литовской Республики, предусматривающей ответственность за преступления против человечности и военные преступления. Следствие ведется по заявлению находящегося в Литве гражданина Белоруссии, имя которого не указывается. Прокуратура отметила, что он обратился с заявлением в литовскую инстанцию 30 ноября с жалобой на насилие со стороны милиции в Минске.

Представители белорусской оппозиции предлагают учредить в Литве координационный центр по международному судебному преследованию лиц, виновных в насилии в отношении участников протестов в Белоруссии.

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БелоруссияЛитваКризис в Белоруссии
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