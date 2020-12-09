Выборы в Бундестаг пройдут 26 сентября 2021 года

БЕРЛИН, 9 декабря. /ТАСС/. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назначил на конец сентября следующего года выборы в парламент (Бундестаг). Об этом говорится в распространенном в среду сообщении канцелярии главы государства.

"Выборы в Бундестаг 20-го созыва пройдут 26 сентября 2021 года", - отметили в канцелярии Штайнмайера. Ранее эту дату предложило правительство.

По итогам парламентских выборов в Германии определяется не только состав Бундестага, но и кабинет министров во главе с канцлером. Население голосует за партии, каждая из которых выдвигает своего кандидата на должность главы правительства. Кабмин формирует либо набравшая абсолютное большинство партия, либо межпартийная коалиция.

Сейчас в ФРГ правит коалиция Христианско-демократического союза, Христианско-социального союза и Социал-демократической партии Германии.

Кто будет лидерами партийных списков ключевых партий на этот раз, пока неизвестно.