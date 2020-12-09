На Украине вводится строгий карантин с 8 по 24 января включительно

КИЕВ, 9 декабря. /ТАСС/. Правительство Украины по рекомендации Минздрава страны примет в среду решение о введении жесткого карантина (так называемого локдауна) в период с 8 по 24 января 2021 года включительно. Об этом заявил в среду на заседании кабинета министров глава правительства Денис Шмыгаль.

"Сегодня мы примем решение относительно дополнительных ограничений в следующем году. <...> Было принято решение о том, что с 8 по 24 января включительно на Украине будут усилены карантинные ограничения", - сказал он.

Премьер отметил, что правительство более трех недель проводило консультации с представителями бизнеса, властями на местах, а также эпидемиологами, чтобы согласовать ограничительные меры. Шмыгаль сообщил, что на период усиленного карантина будет запрещена работа кафе, ресторанов, баров, кроме доставки и заказов на вынос, магазинов непродовольственных товаров, кинотеатров, фитнес-клубов, спортивных залов, театров, а также торгово-развлекательных центров, за исключением случаев, когда в ТРЦ разрешается торговля продуктами питания, лекарствами ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химии.

"Будут отправлены на каникулы все образовательные учреждения, кроме детсадов. Будет запрет относительно любых развлекательных, рекламных, спортивных, культурных, массовых мероприятий на этот период", - сказал он. Глава правительства отметил, что общественный транспорт продолжит работать, но с ограничениями, которые предполагает оранжевый уровень эпидемической опасности. По его словам, продолжат работу продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, отели. Шмыгаль добавил, что правительство предусмотрело оказание финансовой поддержки для работодателей, которых коснутся карантинные ограничения.

Первый случай заражения коронавирусом на Украине был выявлен 3 марта в Черновицкой области. С 17 марта в стране был введен карантин. До 31 декабря по решению правительства в республике действует режим чрезвычайной ситуации. С 1 августа были введены правила адаптивного карантина, когда регионы были поделены на четыре зоны, где в зависимости от эпидемической ситуации действовали разные ограничения. С 11 ноября такое зонирование было отменено, по всей стране была установлена одна зона - оранжевая.