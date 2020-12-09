Эрдоган прибыл с визитом в Баку

БАКУ, 9 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в среду в Азербайджан с двухдневным визитом. Об этом сообщило государственное информационное агентство АзерТАдж .

Ожидается, что турецкий лидер будет присутствовать на военном параде в честь окончания военных действий в Нагорном Карабахе, который пройдет на центральной площади Баку Азадлыг ("Свобода") 10 декабря. Кроме того, по данным дипломатических источников, в четверг Эрдоган проведет переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. По итогам ожидается подписание ряда двусторонних документов.

Ранее пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции Омер Челик назвал историческим предстоящий визит Эрдогана в Азербайджан. Он подчеркнул, что глава турецкого государства отправится в Баку, "чтобы поздравить Вооруженные силы Азербайджана".

Свой предыдущий визит в Азербайджан Эрдоган совершил 25 февраля этого года для участия в восьмом заседании азербайджано-турецкого Совета стратегического сотрудничества высокого уровня.

Эскалация в Карабахе

В Нагорном Карабахе 27 сентября обострилась ситуация, там начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

9 ноября президент России Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.