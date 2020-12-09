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Выборы президента США - 2020

Республиканцы в Конгрессе США просят назначить спецпрокурора из-за нарушений на выборах

Автором соответствующего запроса, подписи под которым поставили 27 законодателей, стал конгрессмен Ланс Гуден, пишет газета Politico

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Конгрессмены-республиканцы призвали президента США Дональда Трампа поручить министру юстиции Уильяму Барру назначить специального прокурора для расследования предполагаемых нарушений на прошедших в стране выборах. Об этом сообщила в среду газета Politico.

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По ее данным, автором соответствующего запроса, подписи под которым поставили 27 законодателей, стал конгрессмен Ланс Гуден (от штата Техас).

"К Министерству юстиции неоднократно обращались с просьбой начать расследование по этому поводу, но бездействие ведомства наряду с публичными комментариями министра юстиции указывают на отсутствие желания расследовать нарушения. <...> Назначение спецпрокурора сформировало бы следственную группу, единственной обязанностью которой было бы раскрытие правды и обеспечение необходимой Америке уверенности", - говорится в письме.

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СШАТрамп, ДональдВыборы президента США - 2020Барр, Уильям
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