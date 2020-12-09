Трамп заявил, что имеющиеся у него данные указывают на его победу на выборах

ТАСС, 9 декабря. Действующий президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что имеющиеся у него данные по итогам президентских выборов свидетельствуют, что его поражение было невозможным.

"Скоро мы узнаем, что означает смелость и спасение нашей страны. Я получил на сотни тысяч законных голосов больше, чем мой соперник, во всех колеблющихся штатах. Все данные после выборов говорят, что мой проигрыш был невозможен, только если [результаты] не были подправлены", - заявил американский лидер в своем Twitter.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом. Профильное Управление по общим вопросам администрации США фактически признало Байдена избранным президентом и уведомило в письменной форме о готовности предоставить его команде бюджетные средства, необходимые для начала приема и передачи дел в рамках предстоящего вступления в должность следующего американского лидера.

Тем не менее Трамп не признает поражение и заявляет о намерении обращаться в суды с требованием провести пересчет голосов избирателей, поскольку, по его мнению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

Министр юстиции Уильям Барр ранее заявил, что проверки, проведенные его ведомством совместно с Федеральным бюро расследований, пока не выявили масштабных фальсификаций на прошедших выборах. В избирательном штабе Трампа поспешили подвергнуть сомнению достоверность слов главы Минюста, подчеркнув, что проверок как таковых проведено не было.