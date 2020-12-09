YouTube начинает удалять информацию, ставящую под сомнение итоги выборов в США

НЬЮ-ЙОРК, 9 декабря. /ТАСС/. Видеохостинг YouTube начинает удалять материалы, которые содержат утверждения о масштабных подтасовках или ошибках при подсчете бюллетеней на состоявшихся 3 ноября в США выборах. Об этом говорится в материале, размещенном в среду в официальном блоге YouTube.

"С сегодняшнего дня и в дальнейшем мы начинаем убирать любую информацию, которая вводит людей в заблуждение и содержит утверждения относительно того, что масштабные подтасовки или ошибки изменили исход президентских выборов в США в 2020 году, - отмечается в сообщении. - Например, мы будем убирать видеоматериалы, в которых утверждается, что кандидат на пост президента победил на выборах благодаря ошибкам в компьютерных программах или в результате ошибок при подсчете бюллетеней. Мы начинаем проводить эту политику с сегодняшнего дня и активизируем эти действия в предстоящие недели".

В то же время, как указывается в сообщении, "новостные материалы и комментарии по этим вопросам, как всегда, могут находиться на нашей платформе, если имеют достаточный образовательный, документальный, научный или художественный контекст".

Как отметила телекомпания CNN, это решение прежде всего будет иметь последствия для телеканалов и отдельных лиц, ставящих под сомнение победу Джозефа Байдена на президентских выборах.