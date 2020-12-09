Посла России вызывали в МИД Израиля из-за искажения его слов газетой

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Газета The Jerusalem Post исказила смысл высказываний посла РФ в Израиле Анатолия Викторова, после чего он был вызван в МИД страны. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе российского посольства в Тель-Авиве. В диппредставительстве подчеркнули, что направили письмо с возражениями главному редактору издания.

"8 декабря состоялось интервью посла России в Израиле англоязычному израильскому изданию The Jerusalem Post, которое было опубликовано в газете на следующий день в формате статьи. В ней корреспондент добавила личные комментарии к вырванным из контекста цитатам посла, что исказило общую направленность разговора. В связи с этим посольством подготовлено и направлено официальное письмо на имя главного редактора The Jerusalem Post", - сказали в пресс-службе посольства.

В среду посол РФ в Израиле был вызван в местный МИД для разъяснений по поводу высказываний, приписываемых ему The Jerusalem Post, сообщило на своем сайте израильское внешнеполитическое ведомство. "9 декабря в конструктивном ключе прошел профессиональный диалог с политическим директором МИД Израиля Алоном Баром, в ходе которого нами (посольством - прим. ТАСС) также была изложена точка зрения на текст публикации", - пояснили ТАСС в диппредставительстве. "Полагаем, что этот досадный случай, когда представители СМИ привносят свои акценты в имевшее место интервью, не окажет заметного влияния на традиционно дружественный и взаимоуважительный характер отношений между Россией и Израилем", - добавили в посольстве.

The Jerusalem Post 8 декабря на своем сайте разместила изложение интервью с Викторовым. Согласно публикации, посол заявил, что "проблемой в регионе является не деятельность Ирана", а "недостаточное понимание между сторонами и несоблюдение резолюций ООН по израильско-арабскому и израильско-палестинскому конфликтам".