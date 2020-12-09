В Варшаве проходит антиправительственная акция протеста

ВАРШАВА, 9 декабря. /ТАСС/. Массовая акция протеста проходит в среду у здания польского правительства. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, несколько сотен собравшихся протестуют против политики властей республики в области защиты климата.

"Мы не согласны с вето климатической политики ЕС", - указали организаторы акции в Facebook, подчеркнув, что решили продемонстрировать свое недовольство за день до саммита ЕС. "Движения в защиту климата и защитники прав человека объединяются", - подчеркнули они, призвав всех беспокоящихся о своем будущем присоединиться к демонстрации.

"Мы требуем, чтобы решения, которые премьер-министр Матеуш Моравецкий примет на следующем саммите Европейского союза, обеспечили нам безопасное и справедливое будущее. Как молодое поколение мы не позволим политическим противоречиям решить нашу судьбу. В среду мы выходим на улицы со всей Европой и напоминаем вам, что голос молодежи имеет ключевое значение в борьбе с климатическим кризисом", - указали организаторы акции.

"Нет компромиссов в защите польской земли. Мы имеем право на зелень. Почему мы должны выходить на улицы?" - скандируют собравшиеся.

В районе проведения демонстрации дежурят усиленные патрули полиции. Через громкоговорители представители правоохранительных органов призывают людей разойтись, так как из-за пандемии массовые собрания в республике запрещены. Полицейские пытаются формировать кордоны, преграждая путь колонне протестующих, которые заблокировали улицу у здания правительства. Однако им это не всегда удается. Толпа меняет маршрут или просто обходит полицейских.

Антиправительственные акции в Польше

Акция в защиту климата организована активным в последнее время в Польше женским протестным движением, которое начало проводить массовые демонстрации в стране после принятия 22 октября Конституционным судом решения о том, что аборт по причине патологии плода противоречит основному закону страны. Это решение суда вступит в силу после его публикации в "Официальном вестнике". Когда это произойдет, пока неизвестно, так как правительство решило отложить публикацию. Однако рано или поздно официальное оглашение наступит, и с того момента в стране могут остаться только две причины, позволяющие официально сделать аборт: угроза жизни и здоровью матери или беременность вследствие изнасилования.

После решения суда протесты с участием сотен тысяч людей на протяжении двух недель почти ежедневно проходили в Польше более чем в 400 городах. Сейчас люди выходят на улицы в среднем один раз в неделю. Главные символы протеста - красная молния, вешалка и зонт. Противники запрета абортов даже высказывали свое недовольство у костелов, в ряде случаев дошло до прерывания воскресных богослужений. Неоднократно в разных городах доходило до стычек участников акций с полицией, был применен слезоточивый газ.

Организаторы протестов требуют отставки правительства и ухода правящей в Польше партии "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского. В воскресенье активисты протестного движения планируют организовать в стране массовую забастовку с участием разных компаний, отраслей и профсоюзов. Власти призывают участников демонстраций прекратить свою деятельность, так как это способствует распространению коронавируса.