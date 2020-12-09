Азербайджан передал троих пленных армянской стороне

ЕРЕВАН, 9 декабря. /ТАСС/. Трое попавших в плен в ходе конфликта в Нагорном Карабахе были переданы Азербайджаном армянской стороне при посредничестве России. Об этом в среду в своем Telegram-канале сообщил вице-премьер Армении Тигран Авинян.

"Трое пленных были переданы армянской стороне при посредничестве России", - написал Авинян.

В Нагорном Карабахе 27 сентября обострилась ситуация, там начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. 9 ноября президент России Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.