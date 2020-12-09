Зеленский заявил, что Киев готов к новому этапу разведения войск в Донбассе

КИЕВ, 9 декабря. /ТАСС/. Украина готова к новому этапу разведения войск в Донбассе, разминирования новых участков, а также к очередному раунду взаимного освобождения удерживаемых лиц. Об этом заявил в среду президент страны Владимир Зеленский.

"Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к новому этапу разведения войск и разминирования новых участков, а также к очередному раунду взаимного освобождения удерживаемых лиц", - отмечается в сообщении на официальном сайте офиса президента.

Зеленский подчеркнул, что наиболее ощутимых результатов по продвижению к миру в Донбассе можно достичь путем прямых переговоров лидеров государств - участников "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция). При этом он обвинил РФ в противодействии мирному процессу. "Путь к миру всегда тернист. Но это путь, которым должны пройти обе стороны. Активность Украины в процессе переговоров показала всему миру и, главное, жителям Донбасса, что именно мы заинтересованы в мире, а Россия блокирует выполнение договоренностей", - сказал глава государства.

Он особо отметил, что, несмотря на сложности, впервые за годы войны удалось установить реальный режим прекращения огня в Донбассе, который длится с 27 июля. "Благодаря этому удалось сохранить десятки жизней украинских военных и гражданских", - добавил он. Кроме того, по словам президента, украинская власть упростила поступление в вузы для абитуриентов с неподконтрольных территорий и построила на линии разграничения новые современные контрольные пункты въезда и выезда с центрами предоставления административных услуг. "Этим Украина демонстрирует мирным жителям Донбасса с обеих сторон линии разграничения, что достичь мира реально", - добавил Зеленский.