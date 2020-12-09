КИШИНЕВ, 9 декабря. /ТАСС/. Избранный президент Молдавии Майя Санду отказалась от членства в Партии действия и солидарности (ПДС), председателем которой являлась. Соответствующее заявление распространила в среду пресс-служба этой политической силы.

"Согласно действующему законодательству, президент страны не может состоять в политформированиях, поэтому Майя Санду сложила с себя полномочия лидера партии и вышла из ее рядов. Временно исполнять обязанности лидера ПДС будет заместитель председателя Игорь Гросу", - говорится в документе. В нем отмечается, что новое руководство предстоит избрать на конгрессе, который пройдет в 2021 году.