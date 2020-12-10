Главы МИД стран СНГ обсудят ситуацию на пространстве Содружества по видеосвязи

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Главы МИД стран СНГ на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Содружества в формате видеоконференции обсудят развитие интеграции, борьбу с коронавирусом, региональные и международные проблемы.

Министрам, сообщили в МИД РФ, предстоит рассмотреть "проекты решений, направленных на углубление партнерских связей в культурно-гуманитарной, правоохранительной и других сферах". Особое внимание планируется уделить роли ООН в современном мире в контексте отмечаемого в этом году 75-летия организации.

Как уточнили в МИД Узбекистана, который председательствует в СНГ в этом году, в мероприятии примут участие все главы внешнеполитических ведомств стран Содружества, а также министр иностранных дел Туркмении и председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Ряд одобренных документов будет внесен в повестку дня заседания Совета глав государств СНГ, которое состоится 18 декабря.

Тревожный год

Обычно встречи глав МИД СНГ проходят достаточно протокольно. Повестка согласовывается заранее. Основные интеграционные процессы на постсоветском пространстве проходят по линии ЕАЭС.

Главной интригой на протяжении последних лет для наблюдавших за очными встречами в этом формате журналистов был вопрос о том, кто представляет Украину. В Киеве еще в 2014 году заявили, что начинают процесс выхода из организации, но до сих пор не вышли из всех действующих в ее рамках соглашений. Как правило, Украину представлял посол в одной из стран Содружества.

Однако уходящий год нарушил традиционную рутину. Общим вызовом для стран СНГ стала пандемия коронавируса, которая пока и не думает отступать. Россия играет важную роль в обеспечении своих соседей средствами для тестирования, а с рядом стран СНГ уже ведет совместную работу по испытанию вакцин. В перспективе ее поставки в ближнее зарубежье и налаживание совместного производства. В 2021 году поставки своей вакцины в страны СНГ могут попытаться наладить и другие страны.

Белоруссия, Киргизии и Нагорный Карабах

В Белоруссии каждую неделю проходят протестные марши, задерживают сотни участников. Россия неоднократно за последние месяцы выражала надежду, что намеченная властями конституционная реформа будет способствовать модернизации политической системы этой страны, однако пока планируемые изменения остаются на стадии общественного обсуждения.

В Киргизии власть сменилась в результате массовых волнений всего за несколько дней - в третий раз за последние 15 лет. Сейчас обстановка стабилизировалась, но смена власти силовым путем становится для этой страны уже тревожной традицией.

Всего месяц назад закончился вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе, в ходе которого азербайджанские войска добились серьезных успехов. По согласованию лидеров России, Азербайджана и Армении в регион были введены российские миротворцы для обеспечения мира. В итоге в Баку празднуют победу, а в Ереване требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Главам МИД стран СНГ, таким образом, будет что обсудить, кроме традиционного продвижения интеграционных процессов. Правда, дискуссии эти будут непубличными: заседание пройдет в закрытом режиме.