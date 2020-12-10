Лидеры ЕС продлят санкции против РФ, попробуют утвердить бюджет, обсудят Brexit и Турцию

БРЮССЕЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Главы государств и правительств Евросоюза соберутся в четверг на последний в этом году двухдневный плановый саммит в Брюсселе. Это будет первая очная встреча за последние два месяца из-за пандемии коронавируса, и она обещает затянуться сразу из-за нескольких сложных вопросов в повестке, предварительное обсуждение которых зашло в тупик.

Один из них - утверждение семилетнего бюджетного плана сообщества на 2021-2027 годы объемом в €1,07 трлн и Фонд восстановления ЕС на €750 млрд, которые заблокированы Венгрией и Польшей из-за системы распределения денег с учетом выполнения странами сообщества принципа верховенства права. Как сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС, европейские лидеры попытаются убедить Варшаву и Будапешт разблокировать документ, так как 1 января он должен вступить в силу, чтобы "оживить" экономики стран сообщества после жестких карантинных мер.

Вторая сложная тема саммита - действия Турции в Средиземном море и обещанные в связи с этим новые санкции в отношении Анкары, по которым тоже пока нет ясного компромисса среди стран-членов, сообщил дипломат.

Наконец, третий тупик, выход из которого видится самым сложным, касается выхода Великобритании из ЕС, точнее соглашения о двусторонних отношениях после Brexit: все поставленные сторонами крайние сроки его достижения давно истекли.

Единственная тема саммита, по которому есть абсолютная ясность - экономические санкции против России, которые, как ожидается, будут продлены на очередные 6 месяцев.

Бюджетный план ЕС

Как сообщил накануне журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС, сообществу пока не удалось убедить Варшаву и Будапешт разблокировать бюджетный план и фонд восстановления. "Переговоры продолжаются. Пока нет соглашения", - сказал он и отметил, что "только на самом саммите будет понятно, есть ли вето".

При этом президент Польши Анджей Дуда заявил в среду, что достигнуто предварительное соглашение по утверждению документа. "Работы по нему ведутся. Это соглашение - результат усилий польской и венгерской сторон, а также немецкого председательства", - сказал Дуда и выразил надежду, что положения этого соглашения будут приняты остальными странами ЕС.

Венгрия и Польша выступили против утверждения нового бюджетного плана ЕС и фонда восстановления европейской экономики, протестуя против решения создать с 2021 года механизм контроля соблюдения принципа верховенства права в странах сообщества, чтобы бюджетные ассигнования из Брюсселя распределялись с учетом результатов этого мониторинга.

Впрочем, по мнению большинства экспертов в Брюсселе, Польша и Венгрия на саммите постараются максимально размыть предложенный механизм контроля верховенства права в странах ЕС, однако оставить семилетний бюджет и Фонд восстановления заблокированным они вряд ли решатся, поскольку это лишит их порядка 180 млрд евро дополнительных ассигнований из бюджета ЕС на ближайшие 7 лет.

Турция и санкции

Как сообщают источники в Брюсселе, главы государств и правительств могут ввести новые санкции в отношении Турции из-за ее незаконных действий в Средиземном море. При этом, как отметил высокопоставленный представитель ЕС, окончательного решения на данный момент нет. "Мы пытаемся найти баланс между странами-членами, у которых разные интересы. Это сложная тема, сложные переговоры, и нам как-то нужно справиться с ней", - сказал он.

Тема отношений с Турцией была в центре внимания заседания министров иностранных дел 27 стран ЕС, по итогам которого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что все участники пришли к заключению, что поведение Турции меняется, но в худшую сторону, в связи с чем вопрос и будет обсуждаться на саммите.

На прошлой неделе официальный представитель греческого правительства Стелиос Пецас сообщил, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис потребует на саммите ЕС санкций в отношении Турции и введения эмбарго на поставки ей оружия. Кроме того, Европарламент принял резолюцию, призывающую ввести жесткие санкции в отношении Анкары.

На саммите ЕС 1 октября лидеры сообщества предложили Турции развивать "позитивную повестку" в обмен на прекращение односторонних действий в Средиземном море, на Кипре в Ливии, а также агрессивной риторики в адрес Евросоюза и отдельных стран сообщества, в частности Франции и Греции. На том же саммите страны Евросоюза убедили Кипр снять свое вето на утверждение санкций против Белоруссии, при этом отказавшись удовлетворить требование Никосии о введении жестких санкций против Турции за ведение геологоразведочной деятельности на газовых месторождениях в спорных зонах в Средиземном море. Взамен лидеры ЕС призвали "в самый последний раз" Турцию к конструктивному сотрудничеству, а Кипру обещали надавить на Анкару в декабре, если к саммиту 10-11 числа та "не внемлет голосу разума".

Вместе с тем возможности Брюсселя повлиять на Анкару ограничены зависимостью от Турции в миграционном вопросе. В 2016 году в рамках сделки с ЕС Турция согласилась закрыть свою европейскую границу для мигрантов, преимущественно из Сирии. Взамен Брюссель обещал 6 млрд евро на содержание беженцев, а также безвизовый режим и ускорение переговоров о вступлении Турции в ЕС. Деньги ЕС перевел, а в безвизовом режиме и активизации переговоров о приеме отказал. В итоге на территории Турции сейчас находятся свыше 3 млн беженцев, включая радикалов, которых президент Турции Тайип Эрдоган может в любой момент пропустить в Европу, мотивируя это неполным исполнением Евросоюзом своих обещаний.

Очередной тупик Brexit

Итоги переговоров по соглашению о будущих отношениях Брюсселя и Лондона саммит ЕС должен был утвердить еще 15-16 октября. Однако переговоры вокруг этого документа как не были закончены тогда, так и остаются незавершенными сейчас. Поэтому утверждать лидерам ЕС снова нечего.

Как заявил глава Евросовета Шарль Мишель, намерений проводить длинную дискуссию по соглашению о партнерстве с Великобританией на саммите нет. "Нет намерения планировать дискуссию по этому вопросу. Председатель Еврокомиссии доложит нам о состоянии переговоров", - написал он лидерам стран ЕС.

По словам высокопоставленного представителя ЕС, каких-либо прорывов и решений по Brexit на саммите не ожидается. При этом он подчеркнул, что некоторые страны сообщества могут попросить активизировать подготовку к сценарию "без сделки".

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы, включая осуществление торговли по правилам единого европейского рынка. До конца переходного периода, продлевать сроки которого британское правительство отказалось, стороны должны договориться о формате будущих отношений и заключить соглашение о свободной торговле.

По итогам 2019 года объем торговли Великобритании и ЕС составил примерно $900 млрд. Если соглашение, в котором будут оговариваться новые правила торговли, так и не удастся заключить, стороны начнут торговать по правилам Всемирной торговой организации с применением всех пошлин и квот, как только закончится переходный период (31 декабря 2020 года).

Санкции против России

Как сообщил журналистам представитель ЕС, главы государств и правительств Евросоюза на саммите 10 декабря примут политическое решение продлить экономические санкции в отношении России, срок действия которых истекает в конце января. "Да, как обычно будет затронут вопрос реализации Минских соглашений (по урегулированию конфликта на Украине - прим. ТАСС), в рамках которого обычно продлеваются санкции, - сказал он. - Никто не выступал против продления санкций".

Как ожидается, лидеры стран ЕС примут политическое решение продлить на полгода санкции против России, после чего будет запущена формальная процедура, которая завершится публикацией соответствующих нормативных актов в Официальном журнале Евросоюза.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы. Также были введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. В ответ Россия ввела запрет на импорт из стран Евросоюза ряда продовольственных товаров.