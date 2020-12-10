Британия и ЕС примут решение о судьбе переговоров по Brexit к 13 декабря

ЛОНДОН, 10 декабря. /ТАСС/. Серьезные противоречия по-прежнему мешают Лондону и Брюсселю достичь соглашения о свободной торговле и формате будущих отношений после выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit), стороны продолжат консультации, а окончательная судьба переговоров должна решиться до конца выходных - к 13 декабря. Об этом сообщил представитель канцелярии главы британского правительства после состоявшегося в среду в Брюсселе трехчасового рабочего ужина, в котором принимали участие премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и главные переговорщики от Великобритании и ЕС.

"Премьер-министр и Урсула фон дер Ляйен условились о проведении дальнейших переговоров между представителями сторон в ближайшие дни. Премьер-министр хочет, чтобы все возможные пути достижения сделки были изучены. Премьер-министр и Урсула фон дер Ляйен также договорились о том, что к воскресенью должно быть принято твердое решение о судьбе диалога", - заявил сотрудник Даунинг-стрит, 10, слова которого приводит агентство PA. Он добавил, что состоявшаяся в среду вечером беседа была откровенной, однако между сторонами сохраняются "очень серьезные разногласия", а "уверенности в том, что их удастся преодолеть, до сих пор нет".

Совершенно разные позиции

Фон дер Ляйен в свою очередь опубликовала заявление, в котором признала, что стороны по-прежнему занимают диаметрально противоположные позиции, а переговорщики незамедлительно продолжат дискуссии. "У нас был живой и интересный разговор по поводу шансов на успех по всему спектру неурегулированных вопросов. Мы получили ясное представление о позициях друг друга. Они остаются совершенно разными", - отмечается в тексте.

"Мы договорились, что команды должны немедленно заново собраться для того, чтобы попытаться решить эти жизненно важные вопросы. Мы найдем решение к концу выходных", - добавила фон дер Ляйен.

Новый крайний срок

К 13 декабря стороны должны окончательно определиться с тем, сохраняется ли еще возможность достичь компромисса, и объявить о продолжении или окончательном провале переговоров. К тому моменту до завершения переходного периода после Brexit, позволяющего сторонам торговать по прежним правилам, останется всего две с половиной недели.

Наиболее существенные противоречия на торговых переговорах по-прежнему вызывают вопросы о распределении квот на рыболовство в исключительной экономической зоне Великобритании после Brexit, так называемых единых правилах игры (то есть обеспечении условий равной конкуренции для британских и европейских компаний), а также о формате правового регулирования будущих отношений, в частности правилах улаживания споров и роли Европейского суда в этом процессе.

Ранее в среду, выступая в Палате общин британского парламента, Джонсон выразил уверенность в том, что торговая сделка с ЕС все еще может быть совершена, однако назвал текущие требования сообщества неприемлемыми. Он также подчеркнул, что Великобританию "ждет процветание" как в случае заключения сделки с ЕС, так и при срыве переговоров и возвращении торговых тарифов.

Последняя попытка

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после трех лет консультаций по поводу условий выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы, в том числе связанные с торговлей по правилам единого европейского рынка. До конца переходного периода, продлевать который британское правительство отказалось, стороны должны договориться о формате будущих отношений и заключить соглашение о свободной торговле.

По итогам 2019 года объем торговли Великобритании и ЕС составил примерно 900 млрд долларов. Если соглашение, в котором будут оговариваться новые нормы, так и не удастся заключить, стороны начнут вести дела по правилам Всемирной торговой организации с применением всех пошлин и квот, как только закончится переходный период (31 декабря 2020 года).