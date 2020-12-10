В СЕ считают решение КС Украины об отмене антикоррупционных норм необоснованным

ПАРИЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) считает недостаточно аргументированным решение Конституционного суда Украины об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование чиновниками своих доходов. Такое мнение высказывается в заключении комиссии, распространенном в среду.

"Венецианская комиссия признает, что решение № 13-r/2020 Конституционного суда Украины не имеет четкой аргументации и твердой основы в международном праве", - отмечается в документе. В нем также указывается, что это решение могло иметь серьезный процессуальный недостаток - нерешенный конфликт интересов некоторых сторон.

"Это вызывает сожаление не только из-за негативного влияния на борьбу с коррупцией на Украине, но и потому, что такие решения подрывают общественное доверие к конституционному правосудию в целом", - добавили эксперты комиссии.

"Тем не менее роль Конституционного суда должна соблюдаться", - полагают эксперты. По их мнению, Верховной раде следует выполнять это решение, интерпретируя его в свете конституционных основ страны и международных стандартов. В частности, считают эксперты, важно сохранить обязанность должностных лиц (в том числе судей судов общей юрисдикции и Конституционного суда) представлять финансовые декларации, иметь эффективный механизм проверки таких деклараций, а также предусмотреть в законе соответствующие санкции за сознательную фальсификацию деклараций.

Авторы документа рекомендуют Верховной раде восстановить ответственность за сообщение ложных сведений. Законом, однако, указывают эксперты, могут быть предусмотрены разные санкции в зависимости от тяжести содеянного.

О решении суда

КС Украины 27 октября признал неконституционной норму об уголовной ответственности за недостоверное декларирование для чиновников. Президент Владимир Зеленский заявил об угрозе нацбезопасности и созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны, после чего внес в Раду законопроект о досрочном прекращении полномочий судей, признании решения о декларировании ничтожным. Эта инициатива была раскритикована Венецианской комиссией как антиконституционная. После этого в Раде появился целый ряд проектов по решению ситуации вокруг КС, но ни один из них не был вынесен в сессионный зал, после чего в парламенте была создана рабочая группа для подготовки единого документа.

С 5 ноября работа КС фактически заблокирована из-за отказа четырех судей принимать участие в пленарных заседаниях. Зеленский 25 ноября обратился к Венецианской комиссии с просьбой провести оценку решения КС об отмене электронного декларирования чиновников, а также попросил парламентариев не рассматривать его законопроект до получения этого заключения.