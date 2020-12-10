Республиканцы направят более 4 тыс. человек для наблюдения за ключевыми выборами в Сенат

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. Республиканская партия направит более 4 тыс. добровольцев для наблюдения за вторым туром выборов в штате Джорджия, от исхода которых зависит соотношение сил в верхней палате Конгресса США. Об этом председатель отделения партии в Джорджии Дэвид Шафер сообщил в среду телеканалу Fox News.

"Республиканцы Джорджии готовят крупнейшую и наиболее агрессивную операцию по обеспечению безопасности голосования в истории штата", - отметил Шафер. "Мы подали иски для обеспечения всестороннего надзора за каждым этапом процесса голосования, открытого для общественности", - продолжил он и пообещал "бороться за учет каждого голоса, поданного законно, и отклонение каждого незаконного голоса".

По словам председателя отделения партии в Джорджии, набрано свыше 4 тыс. добровольцев для мониторинга правильности волеизъявления на избирательных участках в начале января. Кроме того, республиканцы требуют доступа к записям камер видеонаблюдения во временных пунктах приема бюллетеней, заполненных досрочно.

По данным Fox News, Республиканская партия по итогам всеобщих выборов доводит свое представительство в Сенате (100 мест в целом) до 50 мест против 48 у демократов. Вопрос контроля над верхней палатой будет решаться 5 января во время второго тура выборов в Джорджии, где на кону стоят сразу два сенатских мандата. Однако при избрании Камалы Харрис вице-президентом Соединенных Штатов у демократов появится преимущество. Согласно американскому законодательству, вице-президент возглавляет Сенат и может голосовать, если при рассмотрении того или иного вопроса позиции законодателей разделятся поровну.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражения и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.