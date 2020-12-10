Российские миротворцы не зафиксировали нарушений перемирия и провокаций в Карабахе

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Режим прекращения огня в зоне Нагорного Карабаха полностью соблюдается, за минувшие сутки никаких провокаций не отмечено. Об этом сообщил в четверг заместитель начальника Центра (примирения сторон) российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе полковник Дмитрий Перепелкин.

"Миротворческий контингент в соответствии с поставленными задачами осуществляет контроль за реализацией договоренностей о прекращении огня и боевых действий на линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе. Обстановка в зоне проведения миротворческой операции спокойная. Нарушений режима прекращения огня и провокаций не отмечено", - сказал он.

По словам офицера, военнослужащие российского миротворческого контингента осуществляют контроль режима прекращения огня на 23 наблюдательных постах. Ведется патрулирование по линии соприкосновения сторон и в Лачинском коридоре, обеспечивается безопасность передвижения гражданского населения.

Российские миротворцы обеспечивают безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры.

На сегодня в Нагорный Карабах вернулись более 36 тысяч человек. Возобновлено движение общественного транспорта, работа государственных, медицинских и образовательных учреждений, функционируют магазины. При помощи миротворцев на 85% восстановлена система электроснабжения. Полностью восстановлен газопровод и подано отопление в жилые дома.

В населенном пункте Мардакерт завершается развертывание второго военного госпиталя РФ в Карабахе. Российские миротворцы совместно с представителями Международного комитета Красного Креста организовали обмен телами погибших между армянской и азербайджанской сторонами, ведется поиск пропавших без вести.

Российские миротворцы в Карабахе

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.

По данным Минобороны РФ, основу контингента составили подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа. Российские наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией располагается в Степанакерте. Ведется круглосуточный мониторинг обстановки.