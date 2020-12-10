Yomiuri: правительство Японии 18 декабря утвердит новый план укрепления ПРО

ТОКИО, 10 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии 18 декабря утвердит новый план укрепления ПРО, предлагающий альтернативу наземным комплексам Aegis Ashore, от размещения которых было ранее решено отказаться. Об этом сообщила в четверг газета Yomiuri.

В среду министр обороны Японии Нобуо Киси заявил, что представит на одобрение кабмина план строительства двух новейших кораблей, оснащенных американской системой ПРО Aegis. Этот вариант поддерживают правящая Либерально-демократическая партия и ее младший партнер по коалиции - партия "Комэйто".

Основной сложностью при его реализации, как отмечает газета, станет подготовка достаточного числа специалистов для несения службы на этих кораблях.

Япония ранее намеревалась закупить у США два наземных комплекса Aegis Ashore, которые должны были прикрыть всю страну от удара баллистических ракет. Однако нынешним летом Токио отказался от этого плана. Было заявлено, что при пусках ракет с наземных установок невозможно гарантировать падение их разгонных блоков строго в пределах военной базы или в море, что ставит под угрозу безопасность населения.

Строительство новых кораблей рассматривается как главная альтернатива Aegis Ashore. Помимо баллистических ракет, они должны будут сбивать крылатые и гиперзвуковые ракеты. В связи с этим на них могут установить радар SPY-7 производства американской корпорации Lockheed Martin. Японские власти также рассчитывают, что новые корабли смогут вести бой с подводными лодками и самолетами.

В настоящее время Япония применяет двухуровневую систему противоракетной обороны. Оснащенные комплексами Aegis корабли имеют на вооружении ракеты-перехватчики SM-3, которые должны сбить баллистическую ракету на среднем этапе траектории. На вооружении у Японии сейчас стоит восемь таких кораблей. Если этого сделать не удастся, будет задействован второй уровень ПРО с использованием систем Patriot PAC-3, способных перехватить ракету на заключительном этапе ее полета.