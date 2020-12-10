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Пандемия COVID-19

NYT: в США суточное число умерших из-за коронавируса превысило 3 тыс.

Предыдущий пик был подтвержден 3 декабря

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. Число людей, умерших за сутки в США от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания, достигло самой высокой отметки за все время пандемии. Об этом сообщила газета The New York Times.

По ее сведениям, в среду в результате осложнений, вызванных COVID-19, в Соединенных Штатах ушли из жизни 3 011 человек. Предыдущий пик был подтвержден 3 декабря - 2 879 летальных исходов. 15 апреля в течение 24 часов жертвами коронавируса стали 2 752 человека.

По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в США зарегистрировано более 15,3 млн случаев заражения, умерли 289 283 человека. Страна занимает по обоим показателям первое место в мире.

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