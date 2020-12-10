Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией о взаимном признании виз

МИНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Россией о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств - участников Договора о создании Союзного государства. Соответствующий документ опубликован в четверг на национальном правовом портале.

Закон о ратификации белорусско-российского соглашения был принят Палатой представителей (нижней палатой) 28 октября и одобрен Советом республики (верхней палатой) Национального собрания 20 ноября. С подписанием закона президентом страны в Белоруссии завершены внутригосударственные процедуры для его вступления в силу.

Соглашение о взаимном признании виз было подписано 19 июня в Минске главами МИД двух стран. В соответствии с документом, граждане третьих государств с действующей визой одной страны смогут свободно въезжать, выезжать и пребывать на территории другой страны в течение срока действия визы, пересекая сухопутную границу РФ и Белоруссии по железной дороге, на самолете и по основным автомобильным трассам. Каждая из сторон сохраняет за собой право отказать таким лицам во въезде или сократить срок их пребывания на своей территории.