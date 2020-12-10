В ДНР заявили, что украинские силовики обстреляли из минометов юг республики

ДОНЕЦК, 10 декабря. /ТАСС/. Подразделения украинских силовиков в прошедшие сутки обстреляли из минометов территорию Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в четверг сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Вооруженные силы Украины (ВСУ) минувшей ночью выпустили 24 мины крупных калибров по югу ДНР", - приводит сообщение ведомства Донецкое агентство новостей.

По данным представительства, под огнем киевских силовиков оказались села Ленинское и Новая Таврия. Кроме того, в среду украинская армия нанесла мощный минометный удар по северо-западу Горловки, сообщили в ДНР.

В Донбассе с 27 июля действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.