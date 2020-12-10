Politico: расследование в отношении сына Байдена не ограничивается налоговыми вопросами

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. Расследование федеральной прокуратуры, проводимое в отношении сына Джозефа Байдена Хантера, является более масштабным, чем Байден-младший пытается это представить. Об этом со ссылкой на информацию, полученную от "осведомленных людей", сообщила в среду газета Politico.

Согласно заявлению самого Хантера Байдена, интерес правоохранительных органов к нему - о чем он якобы узнал лишь 8 декабря - вызван "налоговыми вопросами", возникшими у властей штата Делавер. Но, помимо Делавера, как рассказал источник издания, сыном Байдена заинтересовалось и подразделение Южного округа Нью-Йорка по борьбе с мошенничеством с ценными бумагами. По данным источника, еще в прошлом году правоохранительные ведомства Делавера и Вашингтона занялись проверкой зарубежных связей Хантера и выяснением его возможной причастности к отмыванию денег.

В дополнение ко всему, пишет газета, федеральные власти Западного округа штата Пенсильвания занялись расследованием уголовного дела, связанного с медицинским бизнесом, в который вовлечен брат Джозефа Байдена Джеймс Байден, и участники расследования уже "задавали вопросы по поводу его роли в этом бизнесе". Пока, указывает Politico, "нет ни одного свидетельства того, что сам Джозеф Байден находится под расследованием". "Но если эти дела останутся открытыми к тому моменту, как он придет к власти, они могут осложнить его президентство и представить в неприглядном свете дела его родственников, которые часто пытались капитализировать политические связи семьи Байденов, - констатирует газета. - Масштабные проверки с привлечением сына Джозефа Байдена и бизнеса, связанного с его братом, представляют собой новый пакет вызовов для вступающей во власть администрации". Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, Джозеф Байден победил на президентских выборах в США, состоявшихся 3 ноября.

Сам Байден заявил, что "гордится сыном". В распространенном его штабом заявлении говорится, что Хантер Байден "в последние месяцы сталкивался с серьезными вызовами, в том числе с личными выпадами, но лишь становился сильнее".

По данным агентства Associated Press (AP), расследование в отношении сына Байдена было начато в 2018 году, то есть за год до того, как Байден-старший выдвинул свою кандидатуру в президенты США. Прокуратура выписала серию повесток в суд, одна из которых направлена сыну Джозефа Байдена. Эта повестка касается его налоговых отчислений.

В октябре в СМИ попала электронная переписка Хантера Байдена. Из нее следует, что он мог организовать для представителя украинской энергетической компании Burisma встречу со своим отцом в то время, когда последний был вице-президентом. Корреспонденция также может свидетельствовать о наличии финансовых связей между семьей бывшего вице-президента и китайскими компаниями.