Оппозиционные активисты пытаются войти в здание кабмина Армении

ЕРЕВАН, 10 декабря. /ТАСС/. Около 100 оппозиционных активистов, которые в четверг утром устроили акцию протеста, попытались войти в здание правительства Армении с требованием встретиться с премьер-министром страны Николом Пашиняном. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Дайте нам войти, мы хотим встретиться с этим человеком (Николом Пашиняном - прим. ТАСС) и сообщить ему, что у него больше нет власти в стране. Он должен уйти", - заявил один из участников акции протеста.

Активисты также перекрыли движение рядом со зданием кабмина Армении, требуя отставки Пашиняна. Как сообщает корреспондент ТАСС, полицейские начали задерживать участников акции протеста.

"Никол, уходи, Никол, предатель!" - скандируют участники акции протеста.

В настоящий момент ситуация остается напряженной на всей площади Республики, где находится здание кабмина, есть скопление крупных сил полиции. Полицейские выстроили кордон со щитами.

Оппозиция заявляет, что подписанное Пашиняном 9 ноября совместное заявление с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, по сути, стало капитуляцией. Оппоненты армянского премьера также возлагают на него ответственность за экономические и социальные проблемы республики. На фоне текущей ситуации в стране президент Армении Армен Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.