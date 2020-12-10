Тихановская призвала Литву ввести санкции против "Беларуськалия"

ВИЛЬНЮС, 10 декабря. /ТАСС/. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, находящаяся с августа в Вильнюсе, призывает Литву ввести санкции против компании "Беларуськалий" - одного из крупнейших поставщиков калийных удобрений на мировой рынок, продукция которого экспортируется в том числе через Клайпедский государственный морской порт Литвы на Балтике. Об этом Тихановская заявила в четверг агентству BNS.

"Мы просим не покупать продукцию, производимую компанией "Беларуськалий", чтобы деньги этого предприятия не поступали режиму [президента Белоруссии Александра] Лукашенко", - сказала она.

Белорусские оппозиционеры беседовали об этом с представителями правительства Литвы. "Мы затронули вопрос о повышении стоимости транзита [удобрений "Беларуськалий" через Литву], чтобы это было увязано с увольнениями работников предприятия: увольняете людей - повышаем цену или прекратим транзит", - сказала она.

Тихановская утверждает, что на "Беларуськалий" увольняют работников, поддерживающих политические протесты против белорусских властей. В числе предприятий, которые, кроме "Беларуськалий", могли бы быть подвергнуты санкциям, она также упомянула "Гродно Азот" и "Нафтан". Вопрос введения санкций, по словам Тихановской, встречен литовскими властями неоднозначно. "Политики высказывают разные мнения", - уточнила она.

Как заявила в четверг в эфире национального радио LRT советник президента Литвы по внешней политике Аста Скайсгирите, "теоретическая возможность [введения таких санкций] есть". "Это требует дискуссий, - указала советник. - Если на предприятии работает много людей - а на "Беларуськалий" их насчитывается более 10 тыс., - [необходимо оценить], не отразится ли это на их благосостоянии. Санкциями не хотелось бы перегнуть палку, когда они скажутся и на гражданском обществе".

Генеральный директор Клайпедского порта, 30% перевалки которого приходятся на белорусские грузы, Альгис Латакас во вторник заявил, что вопрос с транзитом необходимо однозначно решить на политическом уровне, но для экономики Литвы последствия санкций в отношении белорусских грузов были бы негативными.