Лукашенко считает необходимым уточнить план применения совместной с РФ группировки войск

МИНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости актуализации плана применения совместной с Россией группировки войск в связи с действиями НАТО у западной границы республики. Об этом сообщило агентство БелТА.

"Сегодня я хотел бы услышать, что нового в связи с переработанными документами и что предстоит нам еще сделать, если необходимо, потому что нагнетание обстановки идет. Как бы мы тут ни заявляли, как бы нас ни убаюкивали и руководство США, а сейчас и руководство НАТО. Говорят, оправдываясь, что нет, "это мы просто так тренируемся". Но мы люди военные. Если даже тренируемся, то, значит, для чего-то", - заявил белорусский лидер в четверг на встрече с министром обороны страны Виктором Хрениным и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Александром Вольфовичем.