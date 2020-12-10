Новый глава МИД Черногории высказался за улучшение отношений с Россией

БЕЛГРАД, 10 декабря. /ТАСС/. Черногория будет работать над улучшением отношений с Россией, если это не будет вредить европейскому курсу страны. Об этом заявил в четверг в эфире канала TV Vijesti новый глава МИД Черногории Джордже Радулович.

"Мы будем работать над улучшением отношений с Россией, но до того уровня, пока это не нарушает наши европейские стремления и стратегические цели", - заявил министр. Радулович также коснулся скандала между Сербией и Черногорией с высылкой дипломатов и заявил, что новое правительство не отменит решения своих предшественников объявить персоной нон грата посла Сербии в Черногории Владимира Божовича. "Новое правительство считает высылку послом недобрососедской мерой, однако в настоящий момент, к сожалению, отменить это решение невозможно, потому что Черногория вручила Сербии ноту об объявлении посла персоной нон грата", - указал министр.

Ранее премьер-министр Здравко Кривокапич после своей победы на парламентских выборах 30 августа заявил корреспонденту ТАСС, что намерен улучшать отношения с Россией и считает присоединение Черногории к антироссийским санкциям ошибкой режима президента Мило Джукановича.

4 декабря парламент Черногории утвердил новое правительство страны во главе с Кривокапичем. В поддержку кабинета проголосовал 41 депутат из 81, против высказались 28, воздержался один парламентарий. Кривокапич заявил, что его кабинету в наследство от предшественников достались сложнейшая ситуация в сфере финансов и неэффективный госаппарат, резкий рост безработицы в результате экономической рецессии и затянувшийся кризис доверия к органам власти со стороны граждан. Кроме того, он указал на неконтролируемую эпидемическую ситуацию в связи с распространением коронавируса и критическое состояние национальной системы здравоохранения, которая находится на пороге коллапса.