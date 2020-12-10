Суд на Украине возобновил рассмотрение дела о законности национализации Приватбанка

КИЕВ, 10 декабря. /ТАСС/. Северный апелляционный хозяйственный суд Киева возобновил рассмотрение дела по иску украинского бизнесмена и бывшего собственника Приватбанка Игоря Коломойского о признании недействительным договора купли-продажи акций банка государством. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Это дело было назначено к рассмотрению на 9 декабря 2020 года. Информация о других процессуальных решениях в базе отсутствует", - сказал собеседник агентства.

Согласно опубликованной на сайте суда информации, апелляционная инстанция таким образом отменила постановление Хозяйственного суда Киева от 16 октября 2019 гоа о приостановлении производства по иску Коломойского и Triantal Investments Ltd. (кипрская компания, которая владела одним из крупнейших пакетов акций Приватбанка - прим. ТАСС) о возврате им акций.

Юристы Приватбанка настаивают, чтобы Северный апелляционный суд прекратил производство по данному делу, аргументируя свою позицию принятием Верховной радой закона о запрете возврата банков бывшим владельцам. Последний также известен как "антиколомойский", и его принятие украинском парламентом было одним из условий Международного валютного фонда для продолжения кредитования Украины.

В конце февраля 2019 года Хозяйственный суд Киева принял к рассмотрению иск Коломойского и компании Triantal, владевших соответственно 41,6572% и 16,5748% акций Приватбанка, о признании недействительным договора купли-продажи этого банка. Cуд также удовлетворил ходатайство истцов и затребовал у ответчиков - Минфина, Фонда гарантирования вкладов физлиц Украины и государственного Укргазбанка - предоставить суду такой договор купли-продажи. 9 апреля истцы расширили перечень своих требований, добавив пункт о возврате им акций Приватбанка, что суд удовлетворил. Однако впоследствии рассмотрение данного дела было приостановлено судом.

Стороны ведут много других судебных споров на Украине и за рубежом.