{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

СМИ: турецкие войска начали покидать наблюдательный пост в провинции Идлиб

Пост в Аз-Зурбе расположен близ стратегического шоссе Алеппо - Дамаск

ТАСС, 10 декабря. Турецкие военнослужащие начали покидать свой наблюдательный пост в городе Аз-Зурба в юго-западной части провинции Идлиб, окруженном силами правительственной армии. Об этом сообщил в четверг портал Al-Masdar со ссылкой на местные источники в Идлибе.

По их информации, турецкие солдаты выехали с поста на нескольких грузовиках. Пост в Аз-Зурбе расположен близ стратегического шоссе Алеппо - Дамаск, безопасное перемещение по которому правительство Сирии стремится обеспечить с самого начала войны.

На северо-западе Сирии остаются всего несколько турецких наблюдательных постов, все они окружены сирийской армией, указывает Al-Masdar. Несмотря на то что сочинские договоренности сентября 2018 года оговаривают создание турецкими военными 12 наблюдательных постов в Сирии, Турция основала 50 таких постов, в основном в провинциях Идлиб и Алеппо, отмечает портал. Несколько из них турецкие военнослужащие были вынуждены позднее оставить после окружения их сирийской армией.

Теги
СирияТурцияКризис в Сирии
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
В Баку проходит военный парад, посвященный завершению военных действий в Карабахе
На центральной трибуне находятся президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган
Читать полностью