Грузия впервые назначила посла в Северную Македонию

ТБИЛИСИ, 10 декабря. /ТАСС/. Грузия впервые с момента установления дипотношений с Северной Македонией назначила своего посла в республику. Дипломат вручила верительные грамоты президенту Стево Пендаровски, сообщили в четверг в пресс-службе МИД Грузии.

"Первый чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Республике Северная Македония Тамар Лилуашвили (с резиденцией в городе София) вручила верительные грамоты президенту Северной Македонии Стево Пендаровски", - говорится в сообщении.

Как отметил президент в ходе встречи, после установления дипломатических отношений создались условия, необходимые для интенсификации политического диалога между двумя странами и углубления сотрудничества в разных сферах. "Была выражена надежда, что после завершения пандемии нового коронавируса партнерство между странами в сфере культурного туризма углубится, что, в свою очередь, позитивно скажется на отношениях между людьми", - указали в министерстве.

Грузия установила дипломатические отношения с Северной Македонией в феврале 2019 года. Тбилиси долгое время воздерживался от установления дипотношений со Скопье из-за того, что с начала 1990-х годов Греция оспаривала название бывшей югославской республики и требовала изменить название страны таким образом, чтобы ее не путали с греческой областью Македония. Соглашение о переименовании страны в Республику Северная Македония окончательно вступило в силу 12 февраля 2019 года.