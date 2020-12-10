В Баку прошел военный парад, посвященный завершению военных действий в Карабахе

БАКУ, 10 декабря. /ТАСС/. Военный парад, посвященный завершению военных действий в Карабахе, прошел в четверг на площади "Азадлыг" ("Свобода") в Баку.

В смотре, который продолжался около часа, участвовали более 3 тыс. военнослужащих, были продемонстрированы до 150 единиц техники, в том числе принятые на вооружение новейшие ракетные установки и системы противовоздушной обороны.

На центральной трибуне находились президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган. Турецкий лидер прибыл в Баку накануне с двухдневным официальным визитом, в том числе и для того, чтобы лично присутствовать и, как заявили в Анкаре, "поздравить Вооруженные силы Азербайджана".

В начале парада министр обороны Азербайджана Закир Гасанов отдал рапорт главам государств, прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции. После выступлений Алиева и Эрдогана начался проход личного состава вооруженных сил.

Первыми на площадь вступила группа знаменосцев, которая пронесла государственный флаг Азербайджана, флаги родов войск и знамена особо отличившихся в ходе боевых действий воинских частей. Вслед за ними перед трибунами прошествовали военнослужащие сил спецназа, ракетных и артиллерийских войск, морские пехотинцы, подразделения пограничных и внутренних войск, Службы госбезопасности. Отдельно прошла группа военнослужащих ВС Турции.

На параде была продемонстрирована также часть военной техники, захваченной в ходе боевых действий в качестве трофея у армянской стороны, в том числе танки, боевые машины пехоты, зенитные установки и зенитно-ракетные комплексы.

Демонстрация военной техники

Вслед за этим состоялся проезд военной техники, находящейся на вооружении азербайджанской армии. В составе механизированной колонны по площади проехали бронемашины SandCat-Stormer, бронетранспортеры "Кобра" и БТР-82A, танки Т-72, Т-90С и другие. По площади проследовали самоходные гаубицы и артиллерийские установки "Акация", "Пион", противотанковый комплекс "Хризантема-С", модернизированные зенитно-ракетные комплексы "Оса-1Т", "С-125 ТМ", "Бук-МБ", С-300 "Фаворит", реактивные системы залпового огня "Смерч", оперативно-тактические ракетные комплексы "Полонез" и LORA.

На параде также были продемонстрированы беспилотники, в том числе произведенные на предприятиях ВПК Азербайджана, а также турецкий "Байрактар-TB2", израильские "Гермес-450", "Гермес-900" и Harop.

В парадном строе на Каспийском море, к которому выходит площадь "Азадлыг", выстроились корабли и катера Военно-морских сил (ВМС) Азербайджана.

Парад завершился пролетом самолетов и вертолетов Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана. Над площадью "Азадлыг" пролетели транспортные и транспортно-боевые вертолеты Ми-17 и Ми-35 российского производства, истребители МиГ-29, группа штурмовиков Су-25.

После завершения парада, как передает корреспондент ТАСС, в центре Баку начались народные гуляния с участием нескольких тысяч жителей столицы. Люди фотографировались с военными, а некоторые даже залезали на танки.