ЕК представила экстренные меры на случай провала сделки с Великобританией после Brexit

БРЮССЕЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) представила экстренные меры, которые позволят Евросоюзу обеспечить базовое воздушное и дорожное сообщение с Великобританией, а также совместное рыболовство в случае провала переговоров по соглашению о двусторонних отношениях после выхода королевства из сообщества. Об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном в четверг в Брюсселе.

"В то время как Еврокомиссия будет продолжать делать все возможное для достижения взаимовыгодного соглашения с Великобританией, в настоящее время существует значительная неопределенность в отношении того, будет ли сделка заключена к 1 января 2021 года, - отмечается в нем. - Еврокомиссия сегодня выдвинула ряд целевых чрезвычайных мер, обеспечивающих базовое взаимное воздушное и дорожное сообщение между ЕС и Великобританией, а также допускающих возможность взаимного рыболовного доступа судов ЕС и Великобритании в воды друг друга".

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после трех лет консультаций по поводу условий выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы, в том числе связанные с торговлей по правилам единого европейского рынка. До конца переходного периода, продлевать который британское правительство отказалось, стороны должны договориться о формате будущих отношений и заключить соглашение о свободной торговле.