Глава МИД Латвии не видит ущемления свободы слова в задержании русскоязычных журналистов

РИГА, 10 декабря. /ТАСС/. Задержание Службой государственной безопасности (СГБ) Латвии русскоязычных журналистов связано не с ущемлением свободы слова, а с соблюдением политики санкций ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел республики Эдгарс Ринкевичс на заседании Комиссии Сейма (парламента) по иностранным делам.

"МИД, в соответствии с законом, является институтом, координирующим санкции, но не может быть определяющим санкции. Но я хотел бы сказать одну ясную вещь: те действия, которые осуществляют правоохранительные учреждения в отношении конкретных персонажей, которых вы упомянули, не связаны ни с ущемлением свободы слова, ни с чем-то другим. Они прямо связаны с применением санкций Евросоюза. Латвия ни расширяла, ни интерпретировала эти санкции", - передает слова главы МИД страны в четверг местный информационный портал "Балтийский голос".

По его словам, в этом вопросе Латвия консультировалась с Еврокомиссией. "ЕК ясно указала те параметры, при которых положено применять санкции", - отметил он. Кроме того, глава внешнеполитического ведомства республики считает, что латвийские силовики правильно поступили в отношении русскоязычных журналистов, сотрудничающих с порталом Baltnews.lv. "Мы видим, что эти люди, это конкретное, так сказать, учреждение связано с находящимся под санкциями ЕС лицом Дмитрием Киселевым, что происходят транзакции, противоречащие санкциям", - подчеркнул Ринкевичс.

"Если санкционная политика нарушается, соответственно законам нашего государства наступает ответственность. О ней в своем формате решают следователи, прокуроры и, конечно, суд. Так что этот нарратив о том, что есть действия против журналистов, я отрицаю", - добавил он.

"Я скорее хочу сказать, что мы скрупулезно применяем санкции ЕС и выполняем те решения, которые были приняты. Была широкая дискуссия как на группе по применению санкций, так и в ЕС. Как вы знаете, одно-другое государство ЕС делает то же самое. Так что здесь не история про свободу слова, а про соблюдение политики санкций", - указал министр.

Задержание журналистов

СГБ Латвии 3 декабря задержала нескольких русскоязычных журналистов. Среди них Андрей Яковлев, который два года назад возглавлял редакцию интернет-портала Baltnews.lv, журналисты Андрей Солопенко и Алла Березовская, которые сотрудничали с этим СМИ, фотограф Сергей Мелконов, а также публицист, общественный деятель и правозащитник Владимир Линдерман. Как сообщил Линдерман ранее в беседе с корреспондентом ТАСС, все задержанные отпущены под подписку о невыезде.

В СГБ в свою очередь сообщили, что их действия в отношении семи человек были санкционированы судом в связи с подозрениями в нарушении международных санкций и проводились в рамках возбужденного еще в январе уголовного дела. Был получен большой объем информации, в том числе носители данных и документы. К задержанным применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.