Санду официально признали новым президентом Молдавии

КИШИНЕВ, 10 декабря. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Молдавии утвердил итоги выборов президента республики, на которых победила Майя Санду. Об этом сообщила по итогам заседания в четверг председатель КС Домника Маноле.

Что мы знаем о первой женщине на посту президента Молдавии Майе Санду

Курс на Европу. Что мы знаем о первой женщине на посту президента Молдавии Майе Санду

"Утверждаются результаты выборов президента Республики Молдова, которые прошли 15 ноября 2020 года. Утверждается избрание Майи Санду президентом Республики Молдова. Это решение является окончательным, не может быть обжаловано и вступает в силу с даты принятия", - объявила Маноле.

Согласно Конституции Молдавии, президент избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. Церемония инаугурации Санду запланирована на 24 декабря. Срок президентских полномочий действующего главы республики Игоря Додона истекает 23 декабря.

Что изменилось

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), во втором туре президентских выборов 15 ноября Санду получила 57,75% голосов, опередив Додона, за которого проголосовали 42,25% избирателей. После победы, согласно молдавским законам, она покинула пост председателя проевропейской Партии действия и солидарности. Санду заверила о намерении выстраивать сбалансированную внешнюю политику, однако сразу после победы она сделала ряд резких заявлений в отношении Приднестровья, на которые негативно отреагировали в Москве.

Молдавия - парламентская страна, возможности президента здесь ограничены. Он представляет страну на международной арене, является гарантом суверенитета и независимости, главнокомандующим ВС, выдвигает кандидатуру премьера, назначает судей и утверждает принятые депутатами законы. Однако большинство своих полномочий глава государства осуществляет, согласовывая свою деятельность с другими ветвями власти.